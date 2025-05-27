Gökten bir yıldız daha kaydı! Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

1962 yılında Ses Dergisi'nin kapak yıldızı seçilen Devlet Devrim, sinema ve gazino çalışmalarıyla yıldızını parlatarak şöhret kapılarını açtı. Yeşilçam oyuncusu 81 yaşında yaşamını yitirdi. 70'den fazla sinema filminde yer alan usta oyuncunun vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Devlet Devrim, Film-San Vakfı (Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı idi.

Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devlet Devrim, 1944'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu.

Devlet Devrim, ilk olarak Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başladı. 1969'a kadar aralıksız bir şekilde sinemaya devam etti. Devrim, bir süre şarkıcılık yaptı.

1971'de evlendikten sonra sahneye daha çıkmama kararı aldı. 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Kurtlar Sofrası' adlı dizide 'Arap Zehra' adlı şarkıcı bir kadına hayat verdi.