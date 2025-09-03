Gökyüzü 82 dakika boyunca kızıla bürünecek: Sayılı günler kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gökyüzünün kızıl renge bürünmesine sayılı günler kaldı. 7 Eylül’de gerçekleşecek ay tutulması Türkiye’de de takip edilebilecek.

Yılın ikinci ve son tam ay tutulması 7 Eylül’de gökyüzü meraklılarıyla buluşacak. Dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek olan tutulma, Ay’ın kırmızıya bürünmesiyle “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 82 dakika sürecek tam tutulma evresi, 2025’in en uzun ve dikkat çekici gök olaylarından biri olacak.

Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesiyle meydana geliyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı renge dönüyor. Bu renk değişimi, atmosferdeki kısa dalga boylu ışıkların dağılması ve kırmızı tonların Ay yüzeyine yansımasıyla oluşuyor.

ekran-goruntusu-2025-09-03-103634.png

Bu yıl mart ayında gerçekleşen ilk tutulma ABD’den izlenmişti. Eylül’deki tutulmanın tam evresi ise Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan görülebilecek. Türkiye’den de gözlemlenecek olan tutulma, yerel saatle 18.30–19.30 arasında izlenebilecek.

Bilim insanlarına göre bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna yalnızca üç gün kala yaşanacak. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünecek.

7 Eylül’deki gökyüzü şöleninin ardından bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da gerçekleşecek. Bu tutulma Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.

