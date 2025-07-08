Gökyüzünde akıl almaz kaza: Pilotlar öldü

Kanada'nın Manitoba eyaletine bağlı Steinbach kenti yakınlarında, Hanover Kırsal Belediyesi'nde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu trajik bir kaza yaşandı. Kraliyet Kanada Atlı Polisi ekipleri, saat 08.45'te olaya ilişkin ihbarı aldı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, Steinbach'ın güneyinde iki tek motorlu uçağın enkazıyla karşılaştı.

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CAN KAYIPLARI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, her iki uçağın pilotu da olay yerinde yaşamını yitirdi. Uçaklarda pilotlar dışında herhangi bir yolcunun bulunmadığı açıklandı. Yaşanan bu elim olayın ardından Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu soruşturma başlattı. Benzer olayların önüne geçmek ve havacılık güvenliğini artırmak adına detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi. Kanada'da küçük uçak kazaları nadir olsa da bu tür olaylar havacılık kurallarının ve pilot eğitimlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.