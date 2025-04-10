Gökyüzünde ışık şöleni! Meteor yağmuru zirveye ulaştı

Nisan ayının en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Lyrid Meteor Yağmuru, 2025’te gökyüzünü aydınlatmaya hazırlandı.

Tarihin en eski meteor yağmurlarından birinin bu yıl da izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacağı bildirildi.

GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ İÇİN GERİ SAYIM: LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Lyrid Meteor Yağmurunun 14 Nisan’da start aldığı ve 30 Nisan’a kadar süreceğinin altı çizildi. En yoğun anların ise 21-22 Nisan gecesi yaşanacağı vurgulandı.

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MÖ 687’den beri bilinen Lyrid Meteor Yağmurununun 2025’te 21-22 Nisan gecesi maksimuma ulaşacağının altı çizildi. Saatte 10 meteorun görülebileceği bu doğa olayı, gözlemcileri büyüleyeceği ifade edildi.

LYRİD METEOR YAĞMURU 2025: NASIL İZLERSİNİZ, NEREDEN BAKMALISINIZ?

Lyrid Meteor Yağmuru’nu en net şekilde izlemek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan seçin ve kuzeydoğu yönüne odaklanması önerildi.

TARİHİN İLK METEOR YAĞMURU GERİ DÖNÜYOR: LYRİD ŞOVU BAŞLIYOR!

Antik Çin’de MÖ 687’de kayda geçen Lyrid Meteor Yağmuru'nun 2025’te 14-30 Nisan arasında gökyüzünü süsleyeceği bildirildi. En parlak geçişlerin 21-22 Nisan’da olacağının altı çizildi.

GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIK DANSI: LYRİD METEOR YAĞMURU İÇİN HAZIR MISINIZ?

Lyra Takımyıldızı’ndan gelen Lyrid meteorların 21-22 Nisan gecesi saatte 10 kez görüneceği bildirildi.

Şehirden uzak bir noktada bu eşsiz şovu izlemek için plan yapmanız önerildi.

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Nisan ayı, gökyüzü tutkunları için bir kez daha heyecan verici bir döneme sahne olacağı söylendi.

Lyrid Meteor Yağmuru'nun 2025 yılında 14 Nisan’da başlayıp 30 Nisan’a kadar devam edeceği ifade edildi. Ancak bu doğa olayının en yoğun ve göz alıcı anların 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece yaşanacağının altı çizildi.

Uzmanlar, bu saatlerde saatte ortalama 10 meteorun gökyüzünde süzüleceğini tahmin etti.

Tarihin en eski meteor yağmurlarından biri olarak bilinen Lyrid’ler, ilk kez MÖ 687’de Antik Çin’de gözlemlenmiş ve o günden beri gökyüzünde iz bırakmaya devam ediyor.

Lyra (Çalgı) Takımyıldızı’ndan köken alan bu meteorlar, Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın kalıntılarından oluştu.

Her 415 yılda bir Güneş’in yörüngesini tamamlayan bu kuyruklu yıldızın en son 1861’de görülmüştü ve bir sonraki ziyareti için 2276’yı beklememizin gerekeceğinin altı çizildi.

Lyrid Meteor Yağmuru’nu en iyi şekilde gözlemlemek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölgeye gitmeniz önerildi.

21-22 Nisan gecesi, Türkiye saatiyle 21:30’dan itibaren kuzeydoğu ufkuna bakarak Lyra Takımyıldızı’nı bulmanızın yeterli olduğu bildirildi.

Meteorlar, gece ilerledikçe doğu yönüne ve daha yüksek irtifalara kayacağı söylendi. Sabah saatlerinde ise güney-doğu bölgesinde izlenebileceğinin altı çizildi.

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Hava koşullarının açık olması durumunda, bu muhteşem doğa olayını kaçırmamak için şimdiden plan yapmaya başlamanız önerildi.

Lyrid Meteor Yağmuru, hem bilim insanlarının hem de doğa severlerin ilgisini çeken eşsiz bir gökyüzü gösterisi olarak 2025’te de hafızalarda yer edineceğinin altı çizildi.