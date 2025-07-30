Gökyüzünde kıran kırana satranç mucadelesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gökyüzünde kıran kırana satranç mucadelesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen satranç turnuvalarında birincilik elde eden genç sporcu Yağız Kasım Atlıhan, sıra dışı bir deneyime imza attı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen satranç turnuvalarında birincilik elde eden genç sporcu Yağız Kasım Atlıhan, sıra dışı bir deneyime imza attı. Atlıhan, dünyaca ünlü Babadağ'dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunda, pilot Şenol Arat ile birlikte gökyüzünde satranç oynadı.

Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tandem (ikili) atlayış yapan Yağız Kasım Atlıhan ve deneyimli pilot Şenol Arat, uçuş öncesinde farklı bir hazırlık yaptı. İlk olarak kısa bir boks antrenmanı yapan ikili, ardından satranç tahtasının başına geçti. Uçuş öncesi başlayan satranç karşılaşması, kalkış sırasında da devam etti. Yamaç paraşütüyle gökyüzüne yükselen Atlıhan ve Arat, eşine az rastlanır bir şekilde havada satranç oynamayı sürdürdü. Hem sportif başarılarıyla hem de cesur performanslarıyla dikkat çeken ikili, bu farklı deneyimleriyle büyük ilgi topladı.

Son Haberler
Bağ evinde öldürülmüştü: Kan donduran cinayetini satır satır anlattı!
Bağ evinde öldürülmüştü: Kan donduran cinayetini satır satır anlattı!
Beşiktaş'tan rekor satış! Gedson Fernandes'in bonservisi açıklandı
Beşiktaş'tan rekor satış! Gedson Fernandes'in bonservisi açıklandı
AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm
AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm
Ordu Kumru Fatsa Karayolu'nda 3 yaralı
Ordu Kumru Fatsa Karayolu'nda 3 yaralı
HSBC'ye kötü haber! İkinci çeyrekte yüzde 29 düştü
HSBC'ye kötü haber! İkinci çeyrekte yüzde 29 düştü