Gökyüzünde kıran kırana satranç mucadelesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen satranç turnuvalarında birincilik elde eden genç sporcu Yağız Kasım Atlıhan, sıra dışı bir deneyime imza attı. Atlıhan, dünyaca ünlü Babadağ'dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunda, pilot Şenol Arat ile birlikte gökyüzünde satranç oynadı.

Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tandem (ikili) atlayış yapan Yağız Kasım Atlıhan ve deneyimli pilot Şenol Arat, uçuş öncesinde farklı bir hazırlık yaptı. İlk olarak kısa bir boks antrenmanı yapan ikili, ardından satranç tahtasının başına geçti. Uçuş öncesi başlayan satranç karşılaşması, kalkış sırasında da devam etti. Yamaç paraşütüyle gökyüzüne yükselen Atlıhan ve Arat, eşine az rastlanır bir şekilde havada satranç oynamayı sürdürdü. Hem sportif başarılarıyla hem de cesur performanslarıyla dikkat çeken ikili, bu farklı deneyimleriyle büyük ilgi topladı.