Rüzgar fazla esince bir sürü uçak İstanbul'a inemedi. Gökyüzünde rezillik. Uçaklar Bursa'ya indi

Akşam saatlerinden etkisini arttıran yağmurlu ve rüzgarlı hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Airport haber, bazı uçakların şiddetli rüzgarın etkisinden dolayı havalimanını pas geçmek zorunda kaldığını, bazı uçakların yakın meydanlara yönlendirildiğini duyurdu.

Gazeteci Ozan Pezek, saat 21.00’de Adana'dan bindiği uçağın İstanbul Havalimanı'na inemediği için Bursa'ya inmek zorunda kaldığını bildirdi .Saaat 01:00'de Bursa'ya inen uçağın yolcuları 02:45'e kadar uçakta bekletildi. Ardından gelen minibüslerle İstanbul'a sabah 6'da ulaştı. Ozan Petek paylaşımına "zordu, şükür" notunu da ekledi.

Bursa Havalimanı'na inmek zorunda kalan pilotun "Hazırlıksız yakalanıldı..." anonsu ise şok etti.

İŞTE PİLOTUN ACI ANONSU: YETERLİ PERSONEL YOK

"İnişler yeni yeni başladı. Sizleri en güzel şekilde misafir etmek istiyoruz yalnız Bursa Havalima'nında ve apronda da yeterli personel olmadığı için, hazırlıksız yakalanıldığı için sizleri şu anda uçak dışına alamıyoruz.

Şu anda da şirket yetkilileri yok. Telefon trafikleri çok yoğun. Yüksek ihtimalle yakıt alıp İstanbul için devam etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika içinde her şey daha da netleşmiş olacak. Herkese teşekkür ederiz."

Uçakların Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise sorunsuz indiği görülürken; fırtınanın bugün de devam etmesi bekleniyor.

Uçaklara 'takoz' önlemi

İstanbul'da bugün de etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış havalimanında da ek önlemler alınmasına neden oldu.

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı apronunda yeni önlemler alındı. Rüzgarın şiddetiyle uçakların kaymaması için tekerlere 2 yerine 4 takoz konulduğu görüldü.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Geçen sene İstanbul Havalimanı’nın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmesi, kapatılan Atatürk Havalimanı'nı yeniden gündeme getirmiş; Uçaklar İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı’nın geriye kalan tek pistine iniş yapmıştı.

İstanbul Havalimanı henüz yapılmadan önce, birçok bilim insanı ve siyasetçi bu projeye itiraz etmiş; hem kötü hava koşullarından etkilenmeye çok açık olduğunu hem de ulaşımın zor olduğunu söylemişti. Atatürk Havalimanı tartışmalar arasında Millet Bahçesi’ne dönüştürülmeye devam ediyor.

15 SAAT HAVALİMANINDA BEKLEDİLER

Ağustos ayında da Türk Hava Yolları’nın (THY) dış hatlardan gelen ve İstanbul Havalimanı’na inmesi gereken uçakları, olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapmış; 15 saat boyunca havalimanında bekleyen vatandaşlar duruma isyan etmişti.