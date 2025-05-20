Gökyüzünün sırlarını keşfettiler!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Etkinliklerin ilk etabına Kocaeli'de fizik, fen bilimleri, coğrafya ve sınıf öğretmenliği branşlarında görev yapan 300 öğretmen katılırken, akademinin diğer günlerinde ise 120 öğretmen, astronomi konularında yapılan eğitimlere iştirak etti. Çocuk akademisi programına ise 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik grup katılım sağladı. Seminerlerde; öğretmenlerin astronomi konusunda bilgi birikimlerini arttırmak, yanlış bilinen kavramları düzeltmek, bilim merkezlerinde uygulanabilecek atölye çalışmaları ve projeler hakkında fikir altyapısı oluşturulması hedeflendi. Etkinliğin bir diğer önemli parçası ise teleskoplarla yapılan ay ve gezegen gözlemleri oldu. Gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı amaçlayan bu etkinlik, gökyüzü meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Katılımcılar, teleskoplar aracılığıyla gökyüzünü keşfetme fırsatı bularak, astronomi bilimi hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

Alanında uzman 13 akademisyen, seminerde görev alarak katılımcılara astronomi konularında derinlemesine bilgiler sunarak, öğretmenlerin gelişimlerini desteklemeye yönelik değerli katkılarda bulundu. Kocaeli Bilim Merkezi, bu etkinlikle öğretmenlerin ve öğrencilerin astronomi ile ilgili bilgi düzeylerini artırmaya yönelik önemli adım atmış oldu.