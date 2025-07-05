Gökyüzünün yeni Fatihi! Dört kişilik uçan taksi devrimi

Slovakya merkezli teknoloji firması AeroMobil, havacılık ve ulaşım sektöründe çığır açacak bir yenilikle karşımıza çıktı. Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi AM NEXT.

Hem karada hem havada kullanılabilen bu yenilikçi araç, 2027 yılında gökyüzünde yerini almaya hazırlandı.

eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) teknolojisiyle donatılan bu araç, otonom ulaşımın geleceğini şekillendirecek.

AeroMobil’in AM NEXT modeli, hem süper araba hem de hafif hava aracı özelliklerini bir araya getirdi.

Araç, karada saatte 150 kilometre, havada ise yaklaşık 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Modlar arasında geçiş süresi ise sadece üç dakika. Fiyatı 1,2 ila 1,5 milyon euro arasında değişen bu yenilikçi araç, 160 ila 800 kilometre mesafeli yolculuklar için ideal bir çözüm sundu.

AeroMobil CEO’su Patrick Hessel, “AM NEXT, şehirler arası ulaşımda devrim oluşturdu. Bu araç, trafik sıkışıklığını tarihe karıştırabilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Havacılık ve otonom ulaşım alanında yapılan son araştırmalar, uçan taksilerin geleceğin ulaşım çözümü olabileceğini doğruladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) havacılık uzmanı Prof. Dr. John Hansman, eVTOL teknolojisinin enerji verimliliği ve çevresel etkileri üzerine yaptığı çalışmalarda, bu araçların karbon ayak izini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Hansman, “Elektrikli uçan taksiler, fosil yakıtlı araçlara kıyasla %60’a varan enerji tasarrufu sağlayabilir” dedi.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Direktörü Patrick Ky, uçan taksilerin güvenliği konusunda iyimser. “eVTOL araçlarının sertifikasyon süreci, geleneksel uçaklardan daha karmaşık olsa da, AeroMobil gibi şirketlerin yenilikçi yaklaşımları, bu teknolojinin 2030’a kadar yaygınlaşmasını sağlayabilir” dedi.

EASA’nın raporuna göre, uçan taksilerin Avrupa hava sahasına entegrasyonu için düzenlemeler hızla geliştirildi.

AeroMobil, AM NEXT’in tasarımında BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes-Benz ve Ferrari gibi otomotiv devlerinin mühendisleriyle iş birliği yaptı. Bu iş birliği, aracın aerodinamik yapısını ve kullanıcı deneyimini üst düzeye taşıdı.

Londra merkezli ulaşım teknolojisi analisti Dr. Sarah Woods, “AeroMobil’in yaklaşımı, otomotiv ve havacılık sektörlerinin en iyi yönlerini birleştiriyor. Bu, uçan taksilerin sadece elit bir kesime değil, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebileceğini gösteriyor” yorumunda bulundu.

Uçan Taksilerin GeleceğiAM NEXT’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, pilotluk lisansı gerektirmesi. Ancak AeroMobil, ilerleyen yıllarda otonom uçuş teknolojilerini entegre ederek bu gerekliliği ortadan kaldırmayı planladı.

California Üniversitesi’nde otonom sistemler üzerine çalışan Prof. Dr. Claire Tomlin, “Otonom uçan taksiler, yapay zeka ve sensör teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, 2030’lardan itibaren şehirlerde yaygın bir ulaşım aracı haline gelebilir” dedi.

Uçan taksilerin yaygınlaşması, şehir planlamasını da dönüştürecek. Singapur ve Dubai gibi şehirler, halihazırda “VoloPort” gibi hava taksi durakları için altyapı çalışmalarına başladı.

AeroMobil’in AM NEXT’i, bu altyapılarla uyumlu olarak tasarlandı ve kısa mesafeli uçuşlar için optimize edildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu teknolojinin hem çevresel hem de pratik faydalar sağlayabileceğini gösterdi.

2027’de gökyüzünde süzülmeye başlayacak bu araç, ulaşımın geleceğini yeniden tanımlamaya hazırlandı. Şehirlerin gökyüzü, artık sadece kuşlara değil, insanlara da ev sahipliği yapacak.