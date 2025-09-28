Gol atmayı hatırlayan Aston Villa ilk galibiyetini aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig'de ilk 4 haftayı gol atamadan tamamlayan ve geçen hafta Sunderland deplasmanında ilk kez ağları havalandıran Aston Villa bugün Villa Park'ta ağırladığı Fulham'ı 3-1 yenerek üzerindeki ölü toprağı attı.

Premier Lig'in 6. haftasında Unai Emery yönetimindeki Aston Villa Marco Silva'nın çalıştırdığı Fulham'ı konuk etti.

Villa Park'ta ilk yarısı Raul Jimenez (3') ve Ollie Watkins'in (37') karşılıklı golleriyle 1-1'lik skorla geçilen zorlu mcüadelenin ikinci yarısına Aston Villa maça ağırlığını koydu.

İkinci yarıya 49'uncu dakikada McGinn'in attığı golle başlayan Aston Villa 2 dakika sonra Emi Buendia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Aston Villa Premier Lig'de ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

ASTON VILLA KARA BULUTLARI DAĞITTI

İlk 4 haftayı golsüz tamamlayan Aston Villa sıkıcı oyunuyla eleştirilmişti. Geçtiğimiz hafta Sunderland deplasmanında ilk golünü atan Unai Emery'nin öğrencileri bu hafta da Fulham karşısında 3 kez fileleri havalandırarak kara bulutları dağıttı.

