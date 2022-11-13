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Fatih Tekke kaybedilen maçın nedenini açıkladı

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, kendileri için çok önemli bir karşılaşmayı kaybettiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 19:55
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"Gol bulmamız gerekiyordu. Üzgünüz" diyen Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması

Fatih Tekke kaybedilen maçın nedenini açıkladı
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, maçın ilk bölümünde istedikleri duyguyu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.
Hatayspor'un söz konusu bölümde iyi oynadığını anlatan Tekke, "Maçın 3'te 2'lik bölüm tamamen istediğimiz gibi geçti. 2-3 pozisyon vardı, penaltıya bakmadım. Gol bulmamız gerekiyordu. Üzgünüz, Hatayspor'u tebrik ederim. Oyuncularımın 3'te 2'lik bölümdeki duygu ve isteğinden memnunum fakat çok önemli maçtı. Buradan kesin galip gelmek istiyorduk. Umarım bunları telafi edeceğimiz maçlar olur." diye konuştu.

Son maçlarda yaptıkları hataların golle cezalandırıldığını aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunu daha fazla çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Pozisyonlara hakemler karar veriyor ama bazen çizgi hakemleri gözümüzün önünde oluyor, bize kolay kart çıkarıyor. Çocuklara söylediğim şey, 'geleceğinizde size katkı sağlamak istiyorum'. Çocukların geleceği bizim için çok önemli."

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