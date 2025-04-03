Göl değil atık deposu! Tam 7 ton çıkarıldı

Kaynak: AA
Göl değil atık deposu! Tam 7 ton çıkarıldı

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin Hazar Gölü kıyısında temizlik çalışması başlattı. Çalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları olmak üzere 7 ton atık çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

999.webpÇalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.

Son Haberler
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı
Myanmar'da deprem felaketi: 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
Deprem felaketinde 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı
O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı
New York borsasında sert düşüş: Gümrük vergileri endişesi (3 Nisan 2025)
New York borsasında sert düşüş