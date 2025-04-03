Göl değil atık deposu! Tam 7 ton çıkarıldı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada, plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.