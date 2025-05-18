Gol düellosunda Göztepe'yi geçen Rizespor rahat nefes aldı

Süper Lig'in 36. haftasında, dokuz golün atıldığı karşılaşmada konuk ettiği Göztepe'yi 6-3 yenen Rizespor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Oyuna hızlı başlayan ev sahibi Rizespor oldu. 11'de Muhammet Taha Şahin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hojer, Ogün Bayrak'tan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti. Konuk Göztepe beraberlik için baskısını attırdı. 18'de Dennis'in pasında Romulo'nun vuruşu yandan dışarı gitti. 26'da skora beraberlik geldi. Tijanic'in kullandığı kornerde arka direkte boş kalan Romulo topu ağlara gönderdi. 32'de ev sahibi tekrar öne geçti. Ceza sahasına yollanılan uzun topu Sowe, yayın üzerinde müsait pozisyondaki Olawoyin'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci çaresiz kaldı. İzmir temsilcisi yılmadı. 35'te Tijanic'in vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı. 45+2'de Ahmed Ildız, Hojer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Romulo ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

İkinci yarıda goller devam etti. 50'de Rizespor tekrar öne geçti. Zeqiri'nin pasında Sowe'un vuruşu kaleci Arda Özçimen'in bacaklarının arasından geçerek filelere gitti. 62'de Karadeniz temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Kaleci Grbic'in rakip yarı alana yolladığı top, Heliton'un müdahalesi sonrasında ceza sahası dışındaki Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu skoru 4-2'ye getirdi. 77'de Göztepe farkı bire indirdi. Koray Günter'in arka direğe açtığı falsolu orta kimseden dokunmadan filelerle buluştu. Rizespor son dakikalarda bulduğu gollerle rahat bir nefes aldı. 85'te Akintola farkı tekrar ikiye çıkardı. 87'de Olawoyin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Zeqiri skoru 6-3 olarak belirledi. Puanını 43 yapan ve 14. sırada bulunan Rizespor Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Göztepe ise 47 puanla sekizinci sırada.

