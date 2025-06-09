Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü kıyısında çamura saplanan inek, köylülerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü kıyısında çamura saplanan inek, köylülerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Olay, akşama doğru ilçeye bağlı Göldüzü köyünde meydana geldi. Meraya otlatılmak için çıkarılan inek, Arin Gölü'nün sığ kesimlerinde bataklık alana girince çamura saplandı. İneğin kendi başına çıkamadığını fark eden sahibi, çevredeki köylülerden yardım istedi.

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında, köylüler ellerinde ipler ve küreklerle bataklığa girerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Zaman zaman zor anların yaşandığı müdahalede, hayvanın zarar görmemesi için büyük dikkat gösterildi.

Kurtarma anları cep telefonlarıyla da kaydedildi. Görüntülerde, köylülerin dayanışma içinde nasıl mücadele ettiği görüldü.

Köy muhtarı Cahit Erçetin, hayvanların genellikle Arin Gölü kenarında otlatıldığını belirterek, "Gün içerisinde büyükbaş hayvanları orada otlanırken bu inek su içmek için göle yaklaşıyor ve çamura saplanıyor. Bizlere haber verildi. Köylüler olarak el birliği ile 4 saatlik zaman zarfı içerisinde mücadele ederek bu hayvanı olduğu yerden kurtardık" dedi.

Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

Göl kenarında çamura saplanan inek kurtarıldı

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