Göl kenarını poligona çevirdiler

Polis ekipleri Şamlar köyünde baraj çevresinde silahla atış yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adli makama sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Göl kenarını poligona çevirdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada Şamlar Köyü baraj kenarında silahla atış yapan şahıslarla ilgili video paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Polis videoda yer alan olayın Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi, Sazlıbosna Gölü kenarında meydana geldiğini belirledi.

Görüntülerde bulunan aracın plakasından şahsın M.Ş.A. (41) olduğunu tespit eden polisler, şüpheliyi Küçükçekmece’de ikamet ettiği evinde olayda kullandığı tabancayla yakalarken görüntüde yer alan bir diğer kişinin akrabası M.D. (42) olduğunu öğrendi. M.D.’yi de Küçükçekmece’de ikamet ettiği evinde kullandığı tabancayla yakalayan polisler, yakalanan şüphelileri “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adli makamlara sevk etti.

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