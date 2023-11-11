Gol kralı Manga Hakkarigücü'nde

Turkcel Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, geçen yıl ülkesinde gol kraliçesi olan Kamerunlu forvet Maria Gisele Divine Ngah Manga'yı transfer etti.

KAYNAK: AA
Gol kralı Manga Hakkarigücü'nde

Yaptığı transferlerle ligde üst sıraları hedefleyen Hakkari ekibi, oynadığı 9 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Topladığı 10 puanla 10. sırada bulunan mavi beyazlılar, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başında 8 futbolcuyla yollarını ayıran, 4'ü yabancı 9 oyuncuyu da renklerine bağlayan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle geçen yıl ülkesindeki kadınlar liginde gol kraliçesi olan 21 yaşındaki Kamerunlu Manga'yı takibe aldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hakkında olumlu rapor verilen başarılı forvetle, Hakkari'ye getirilerek sözleşme imzalandı.

Menajerinin de eşlik ettiği forvet, Merzan Futbol Sahası'nda takımıyla birlikte antrenmanlara başladı.

Güçlenen kadrosuyla ligdeki kötü gidişata son vermek isteyen Hakkarigücü, 12 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı Beylerbeyi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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