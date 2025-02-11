Gol kralını kapının önüne koydular, Ayhan Akman’ın oğlunu tuttular! Bu da milli torpil!

Lobi faaliyetleri…

Gizli yapı…

Lige ayar veren hakemler…

Neler, neler…

Böyle uzayıp giden şikayetler.

Futbol dışında ne ararsan mevcut.

Ortak görüş şu: Bu işlerin başında Galatasaray var.

Her yıl aynı senaryo…

Hangi takım şampiyon olursa olsun akla hayale gelmeyen iddialar, suçlamalar…

Şimdi son yaşanan örneği paylaşıp yorum yapmayacağım:

Sabri Sarıoğlu…

Futbolculuğu malum…

Anında U19 diye adlandırılan Genç Milli Takımın başına getirildi…

Yok canın öyle torpil falansız!

Hak ederek…

Adamsız, lobisiz!..

İşte Sabri hocanın başında olduğu Milli Takım’ın, Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Çalışmalar başladı.

Bakın ne oldu?

Dünyaca ünlü hocamız, takımda fazla sağ ayaklı oyuncu olduğunu, kadroyu açıkladıktan sonra fark edebildi.

Şaka değil.

Tamamen gerçek…

Böylece bir futbolcunun ekipten gönderilmesi gerekiyordu.

Teknik ekip sözde toplantı yaptı.

Son kararı elbette ünlü hocamız verdi.

Yusuf Bozkurt kadro dışı kaldı.

Efe Akman kadroda tutuldu.

Şimdi ne var bunda demeyin.

Bekleyin!..

Yusuf Bozkurt…

Bodrumspor’da geçen sezon gol kralı oldu. Önüne gelene attı. Tacı kaptı.

Bir Anadolu takımında bunu yapmak, öyle kolay iş değil.

Artı yetenek ister.

Efe Akman…

Eski futbolcu Ayhan Akman’ın oğlu. Ayhan, Galatasaray kulübünde görevli. Oğlu hep kulübede. Sürekli A takımda.

Düz, kısıtlı yetenekli. Ama arkası sağlam.

Hafızalarınızı biraz zorlayın.

Konuyu yazmıştım.

Veliler Başkan Dursun Özbek’e mektup yazmışlar, bu haksızlık karşısında şikayetlerini dile getirmişlerdi.

Sonuç alamadılar.

Vallahi pes!

Bu kadar da mı olur?

Liyakat, hak, hukuk nerede?

Gol kralını kadro dışı bırakıp ne oynadığı belli olmayan ön liberoyu baba hatırına takımda tutuyorsun.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Öyle Milli Takım deyip geçmeyin.

Milli takıma davet edilen oyuncu isterse çöp olsun.

Fark etmez.

Anında değeri artar. Transfer borsasına sokulur.

Yeter ki milli olsun yeter.

Şimdi yazının girişine dönelim.

Lobi, hobi, yapı, kapı…

Ne ararsan mevcut.

En alttan, üste kadar…

Yeter ki arkanda baban, dayın, adamın, tanıdığın olsun…

Hak edenin hakkını, elinden söküp alırsın.

Hiç boşuna hayıflanmayalım.

Almanya’da 1.5 milyon Türk yaşıyor. Ne yetenekler çıkıyor.

Kıtanın en büyük kulüplerinde forma giydiler, giyiyorlar…

Yıldıray, Mesut, Nuri, İlkay, Hakan ve niceleri…

Biz 80 milyonun üstündeyiz, patinaj çekiyoruz.

İşte işin sırrı burada…

Ah şu deve ah!..

Hani sormuşlar ya; ‘boynun neden eğri’ diye…

Ne güzel cevap vermiş:

‘Nerem doğru ki’ diyerek.

Her ne olursa olsun doğruluk kazanacak.

Gün doğmadan neler doğar.

Güneş karanlığın üstünü örtecek.

Umutluyum.

Çünkü umudun olduğu yerde, mucizeler çiçek açar.

Kışınız bahar olsun…

Çiçekleriniz hiç solmasın