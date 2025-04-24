Gol sevinci ortalığı birbirine kattı

Bartın Gençlerbirliği ile Kıbrıscıkspor U18 Türkiye Futbol Şampiyonası çerçevesinde Onur Futbol Sahasında karşı karşıya geldi.

KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Bartın temsilcisinin 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada Kıbrıscıkspor’un eşitlik golünün ardından futbolcuların rakip kulübeye yönelerek yaptığı sevinç gerginliğe neden oldu. Bartın Gençlerbirliği cephesinde tepkiyle karşılanan sevinç sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Teknik ekiplerin ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, hakem her iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Maç, Kıbrıscıkspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erse de gerginlik maç sonrası da sürdü. Soyunma odasına giden oyuncular arasında sözlü tartışmalar devam etti.