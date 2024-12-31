Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’ndan yeni yıl mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Sevgiyle, umutla, sağlıkla, mutlulukla ve bereketle geçmesi dileğiyle tüm Gölbaşılı vatandaşlarımızın ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. Gölbaşı’mızı 2025 yılında da hak ettiği noktalara getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edecek, halkımızla el ele vererek ilçemizi güzel geleceğe hep birlikte taşıyacağız” mesajını yayımladı.

Başkan Odabaşı, bugün yayımladığı bir mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı. Odabaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgiyle, umutla, sağlıkla, mutlulukla ve bereketle geçmesi dileğiyle tüm Gölbaşılı vatandaşlarımızın ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2024 yılında yaşanan acıları yaşamayacağımız, yaşanan mutlulukları ise katlayacağımız bir yıl olmasını ümit ettiğimiz 2025 yılında, biz de Gölbaşılılar için üretmeye ve çalışmaya aralıksız devam edeceğiz. Ankara’nın parlayan yıldızı, gözbebeğimiz Gölbaşı’mızı 2025 yılında da hak ettiği noktalara getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edecek, halkımızla el ele vererek ilçemizi güzel geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bu duygularla tüm Gölbaşılı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını tekrar kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. “