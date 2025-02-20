Gölbaşı Belediyesi ekiplerinden kar mesaisi

Vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyu mesai yapan ekipler, araçlarla küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, görev yapan personel ile iletişime geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kış aylarının başından itibaren hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kar yağışıyla birlikte sahaya indi. Vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyu mesai yapan ekipler araçlarla küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin koordinasyonunu ise Belediye Başkanı Yakup Odabaşı sağladı. Gece boyu ekiplerle birlikte mesai yapan Başkan Odabaşı, görev yapan personelle iletişime geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksamaların olduğu yerlere ise ek araçlar ve personel yönlendirildi. Ekipleri ayrıca Ankara Çevre Yolu’nda yapılan çalışmalara destek verdi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN BUZLANMAYA KARŞI TEDBİRLİ HAREKET ETMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

Başkan Odabaşı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kar yağışı başladığı andan itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yakından takip ettik. Yolların, hastane ve okul güzergâhlarının açık tutulmasına öncelik verdik. Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarının aksamaması, trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını, buzlanmaya karşı tedbirli hareket etmelerini rica ediyorum. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Karla mücadeleye ekiplerin her zaman hazır olduğunu belirten Başkan Odabaşı, vatandaşların olası talepleri için belediyenin çağrı merkezine ulaşabileceklerini söyledi.