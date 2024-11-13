Gölbaşı’nda ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı tek tek yapılıyor. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Öte yandan yıkım esnasında toz olmaması için sulama işlemleri de gerçekleştiriliyor.