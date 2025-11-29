Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kırmızı kod kapsamında yangın ve doğal afet eğitimi gerçekleştirildi.

Gölbaşı Devlet Hastanesindeki eğitime çalışanlar katıldı. Hastane Başhekimi Engin Çatal, sivil savunma amiri İdris Çatlakcan ve eğitim Hemşiresi Nejla Kökpınar tarafından planlanan eğitim, sivil savunma uzmanı Nezif İnan’ın katkılarıyla tamamlandı. Eğitim süresince hastane çalışanları, yangın tüpü kullanımı konusunda uygulamalı tatbikat yaparak acil durumlara karşı bilinçlendirildi. Bu kapsamlı çalışma ile hem çalışanların güvenliği hem de hastanenin afetlere karşı hazırlık düzeyi güçlendirildi.

Başhekim Engin Çatal, eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Gölbaşı halkımızın, hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diye konuştu.