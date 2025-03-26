Gölbaşı'nda otomobil U dönüşü yapan tıra çarptı

Adıyaman /Gülhan Kocadayı

Adıyaman'nın Gölbaşı İlçesinde bir otomobilin U dönüşü yapmaya çalışan tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1kiş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Yusuf Kenan K. idaresindeki 02 ER 048 plakalı TIR, karayolunun 4.klometresinde U dönüşü yaptığı esnada Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İbrahim M. İdaresindeki 48 V 8936 plakalı otomobil tır dorsesine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim M.yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan Deniz ise ağır yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Orhan Deniz yapılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.