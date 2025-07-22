Gölbaşı’ndan Ulupamir’e dostluk köprüsü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gölbaşı’ndan Ulupamir’e dostluk köprüsü!

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Van’da Ulupamir Mahalle Muhtarlığı ve Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Kültür ve Eğitim Derneği’nin konuğu oldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve beraberindeki meclis üyeleri Han Bozüyü’nde ağırlandı.

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Belediye Başkanı Odabaşı, ziyaret çerçevesinde Ulupamir’de toy’a katıldı, kımız içti aksakal heyet ile sohbet etti.

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Başkan Odabaşı, “Gölbaşı ilçemiz Türk Dünyası yani Türkistan topraklarından gelen her kardeşimizin uğrak yeri haline gelecektir.

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Yakında başlatacağımız Aşık Ordo Sahası, Türk Dünyası Bayraklarının dalgalanacağı Kültür merkezimiz ve Boz üyelerimizin olacağı Kültür kompleksimiz Belediyemizin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer almaktadır.

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Ümit ediyoruz ki; her sene Türk Kültüründe kadim bir yere sahip, geleneksel Türk sporu Aşık atma ordo oyunu sahamızda yarışmalar yapar, gençlerimize aşık atarız” diye konuştu.

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