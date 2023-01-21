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Emekliliğini telsiz ile duyurdu: An itibariyle mesleğimin sonuna geldim

İzmit'te görev yapan bir polis memuru, emekli olduğunu mesai arkadaşlarına telsiz anonsuyla duyurdu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:37
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Gölcük'te emekliliğe ayrılan polis vedasını telsiz anonsuyla yaptı

Emekliliğini telsiz ile duyurdu: An itibariyle mesleğimin sonuna geldim
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Gölcük'te görev yapan polis memuru Sezgin Beşer, okul çıkışlarında güvenliği ve trafik akışını sağlarken çocuklarla kurduğu bağ, sosyal medyada gündem olmuştu. Emekli olan polis memuru telsizden helallik istedi. Gölcük’te görev yapan ve emeklilik kararı alan 23 yıllık trafik polisi Sezgin Beşer, polis telsizinden yaptığı son anonsta meslektaşlarından helallik istedi.

VEDASINI TELSİZ ANONSUYLA YAPTI

Görev yaptığı yaya geçidine son kez gelen Beşer, burada görevini tamamladıktan sonra polis telsizinden anons yaparak helallik istedi. Beşer anonsunda “An itibari ile mesleğimin sonuna geldim. Size ve devam eden arkadaşlarımın hepsine hayırlı görevler diliyorum. Ben hakkımı helal ettim varsa, sizden de helallik bekliyorum.” dedi.

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Yavuz
21.01.2023 14:49
ha ha ha... "Merkez anlaşıldı tamam..!" Garibim ne diyor, merkez ne diyor 😂😂  
 
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