Gölcük'te renkli bir festival: "Örgü Festivali" 11-12 Şubat'ta

Gölcük Belediyesi, 11-12 Şubat tarihlerinde Kavaklı Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan "Örgü Festivali" ile el emeği ve hayal gücünü bir araya getiriyor.

Festivalde katılımcılar, kendi malzemeleriyle örgü hünerlerini sergileyip, atölyelere katılacak. Etkinlikte yarışmalar, defileler ve sergiler de olacak.

Örgü severler, renkli atölyelerde deneyimlerini paylaşacak ve yeni teknikler öğrenme fırsatı bulacak.

Festivalin amacı, el sanatlarını yaygınlaştırmak, kadınların sosyalleşmesini desteklemek ve geleneksel el sanatlarını yaşatarak geleceğe aktarmak.