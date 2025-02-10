Gölcük'te renkli bir festival: "Örgü Festivali" 11-12 Şubat'ta

Kaynak: İHA
Gölcük'te renkli bir festival: "Örgü Festivali" 11-12 Şubat'ta

Gölcük'te el emeği ve hayal gücünün buluşacağı "Örgü Festivali" yarın başlıyor.

Gölcük Belediyesi, 11-12 Şubat tarihlerinde Kavaklı Kongre Sarayı'nda düzenlenecek olan "Örgü Festivali" ile el emeği ve hayal gücünü bir araya getiriyor.

Festivalde katılımcılar, kendi malzemeleriyle örgü hünerlerini sergileyip, atölyelere katılacak. Etkinlikte yarışmalar, defileler ve sergiler de olacak.

Örgü severler, renkli atölyelerde deneyimlerini paylaşacak ve yeni teknikler öğrenme fırsatı bulacak.

Festivalin amacı, el sanatlarını yaygınlaştırmak, kadınların sosyalleşmesini desteklemek ve geleneksel el sanatlarını yaşatarak geleceğe aktarmak.

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