Gölcük’te sanatseverlere özel atölye

Gölcük'te sanatseverler, geri dönüşüm malzemeleriyle bez bebek ve yaka broş tasarlama atölyesinde hem öğrendi hem keyifli vakit geçirdi.

Kültür-sanat kenti Gölcük, renkli ve keyifli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi tarafından Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen atölyede; Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Folklorik Bez Bebek Sanatçısı Naz Gamkıran, katılımcılara bez bebek yapımını uygulamalı olarak anlattı. Etkinlikte, geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan yaka broşları ve lavanta keseli bez bebekler büyük beğeni topladı. Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, el sanatları konusunda bilgi edinerek keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan sanatseverler, kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği önem için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti.

