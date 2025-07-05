Gölden 8 bin yıllık balta çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Gölden 8 bin yıllık balta çıktı

İsveçte düşük su seviyesi, arkeologlara tarihi bir keşif sundu. Östra Örten Gölü kıyısında, bütün halde bir taş devri baltası bulundu.

İsveç’in Karlstad kentinde yer alan Östra Örten Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi, binlerce yıllık bir arkeolojik keşfi mümkün kıldı. Bir vatandaşın uyarısıyla bölgeye giden Värmlands Müzesi arkeologları, kıyıda 8.000 ila 6.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bütün bir trindyxa, yani taş devri baltası buldu. Arkeolog Johan Richardson, “Böyle bir buluntu her zaman hayalimdi” diyerek heyecanını dile getirdi.

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BÖLGEDEKİ İNSAN YAŞAMINI KANITLIYOR

Bulunan balta, o dönem insanların avcılık, balıkçılık veya marangozluk amaçlı kullandığı basit ama önemli bir aletti. Richardson’a göre bu tür aletler, genellikle çiftçilerin tarlalarında ortaya çıkardı, ancak günümüzde bu denli sağlam bir örnek bulmak son derece nadir. Keşif, bölgenin tarih öncesi insan yerleşimleri açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Buluntu, yasal olarak koruma altına alındı ve Värmlands Müzesi’nde sergilenmeden önce analiz edilecek.

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