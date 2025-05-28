Golden Boy adayları açıklandı: İlk 10'da bir Türk

Geçtiğimiz sezon Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın kazandığı 2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi açıklandı.

Bir diğer Barcelona'lı Pau Cubarsi en büyük favori olarak gösterildiği ödüle 4 Türk futbolcu da aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ise 91. sıradan listeye dahil oldu.

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan 79. sıradan aday gösterildi.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler 13. sırada yer aldı.

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız ise 7. sırada yer aldı.