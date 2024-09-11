Golden State, Curry’den vazgeçmiyor

NBA ekiplerinden Golden State Warriors yıldız oyuncusu Steph Curry’den vazgeçmiyor. San Francisco ekibi, yıldız oyuncusunu takımda tutmak için kesenin ağzını açtı. Takımında 16. sezonuna giren 36 yaşındaki oyuncu, 2026-2027 sezonunda da Warriors'da kalacak. Golden State Warriors, lig kurallarına göre yapabileceği en yüksek teklif ile Curry'e 62 milyon 600 milyon dolar önerdi.

10 kez All-Star kadrosuna giren, takımı ile 4 şampiyonluk gören ünlü basketbolcu, gelecek üç sezon için toplam 178 milyon doları garantiledi. Normal sezon kariyerinde 24,8 sayı ortalamasına sahip Curry, geçen sezon Warriors'da 26,4'lük bir ortalamaya imza attı.