Golden State Warriors 40 yılın en büyük hezimetini yaşadı

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Golden State Warriors 40 yılın en büyük hezimetini yaşadı

NBA’de son 10 yılın en başarılı takımlarından biri olan Golden State Warriors büyük hezimet yaşadı. Son şampiyon Boston Celtics’e 125-85 mağlup olan Golden State, sopn 40 yılın en büyük mağlubiyetini aldı.

Boston Celtics, 125-85'lik skorla mağlubiyete uğrattığı Golden State Warriors'a son 40 yıldır iç sahasındaki en büyük hezimeti yaşattı.

Jayson Tatum 22 sayıyla başı çekerken, Kristaps Porzingis 18 sayı, Jaylen Brown 17 sayı ve Payton Pritchard ise 14 sayı kaydetti.

Celtics maçın başlarında çift haneli bir fark yakaladı ve üçüncü çeyrekte 43-24'lük bir üstünlük sağlayarak karşılaşmada galip gelmeyi başardı.

Warriors cephesinde Stephen Curry 18 sayıyla takımın en skoreri olurken, Moses Moody 13 sayıyla ekipteki tek diğer çift haneli skor üreten oyuncuydu. Andrew Wiggins ise denediği 11 şutun sadece birinde isabet bulabildi. Golden State ekibi karşılaşmayı %34,8'lik bir şut yüzdesi ile tamamlayabildi.

Warriors, 1962'de Kaliforniya'ya taşındıktan sonra evinde yalnızca altı kez en az 40 sayı farkla mağlup olmuştu ve bunların sonuncusu ise, 15 Ocak 1985'te Dallas Mavericks'e 149-104 yenildiği karşılaşmaydı.

Her iki takımın da bir sonraki maçı Çarşamba günü oynanacak. Celtics ekibi LA Clippers'ı ağırlayacak ve Warriors ise Sacramento'da Kings'e karşı mücadele verecek.

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