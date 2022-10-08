8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA antrenmanında kavga çıktı. Dünya yıldızları birbirine girdi

NBA antrenmanında kavga çıktı. Dünya yıldızları birbirine girdi

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın antrenmanında Draymond Green ve Jordan Poole kavga etti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:40
Takip Et

Golden State Warriors antrenmanında kavga çıktı. Yumruklar konuştu

NBA antrenmanında kavga çıktı. Dünya yıldızları birbirine girdi
+
Aa
-

NBA'de 2022-23 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına devam eden Golden State Warriors'ta Draymond Green ve Jordan Poole arasında tartışma yaşandı.

ESPN'de yer alan haberde, takımın sabah gerçekleştirdiği antrenmanda iki oyuncunun sözlü olarak tartışmaya başladığı, sonrasında Draymond Green'in Jordan Poole'a saldırdığı belirtildi.



Olayın ardından Draymond Green'in antremanı terk ettiği ifade edilirken takımın genel menajeri Bob Myers, Green'in takımdan özür dilediğini söyledi.

Myers açıklamasında, "Böyle bir olay yaşandı. Kimse bundan dolayı mutlu değil. Yaşananlara göz yumacak değiliz ama bu yaşandı. Draymond takımdan özür diledi. Konuyu değerlendirip cezayla ilgili kararımızı vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

NBA ne zaman başlayacak?

30 Eylül'de başlayan sezon öncesi hazırlık maçlarının ardından NBA'de 2022-23 sezonu 19 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Sezonun açılışında Boston Celtics-Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Los Angeles Lakers maçları oynanacak.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
3
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
4
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.