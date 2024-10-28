Golden State Warriors evinde Los Angeles Clippers’a kaybetti

Andrew Wiggins, üç çeyrekte de en az dokuz sayı atarak istikrarlı bir performans sergiledi. Üçüncü çeyrekte 4’te 4 isabetle oynayan Wiggins, dördüncü çeyrekte 11 sayı ile takımını taşımaya devam etti. Maç boyunca 11’de 15 saha içi, 8’de 5 üçlük isabetiyle oynayarak sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Savunmada ise Clippers’ın yıldızı James Harden’ı tutma görevini üstlenen Wiggins, Harden’ı 19 şutta 6 isabette tutarken, Harden yine de 23 sayı ve 11 asistle double-double yaptı.

Stephen Curry maça devam edemedi

Buddy Hield’ın Katkısı

Warriors, ikinci çeyrekte Buddy Hield’ın katkısıyla 11-0’lık Clippers serisine yanıt verdi. Hield, hem dipten bir atışla hem de faul alarak kaydettiği dört sayılık oyunla farkı bire indirdi. Hield, ayrıca Trayce Jackson-Davis’e yaptığı alley-oop pasıyla 8-0’lık bir seri başlatarak takımını maçta tutmaya çalıştı.

Kevon Looney, benchten gelerek 10 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı. Özellikle hücum ribaundlarında etkili olan Looney, son beş dakikada da sahada kaldı.