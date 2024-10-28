Golden State Warriors evinde Los Angeles Clippers’a kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Golden State Warriors evinde Los Angeles Clippers’a kaybetti

Golden State Warriors, evinde Los Angeles Clippers’a 112-104 mağlup olurken Andrew Wiggins 29 sayıyla dikkat çekti. Stephen Curry, maçın dördüncü çeyreğinde ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkarken, Wiggins’in liderliğinde fark bir sayıya kadar indi. Ancak Warriors, Clippers’ın 20 sayılık boyalı alan üstünlüğüne (58-38) karşılık veremedi ve mücadeleden mağlup ayrıldı.

Andrew Wiggins, üç çeyrekte de en az dokuz sayı atarak istikrarlı bir performans sergiledi. Üçüncü çeyrekte 4’te 4 isabetle oynayan Wiggins, dördüncü çeyrekte 11 sayı ile takımını taşımaya devam etti. Maç boyunca 11’de 15 saha içi, 8’de 5 üçlük isabetiyle oynayarak sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Savunmada ise Clippers’ın yıldızı James Harden’ı tutma görevini üstlenen Wiggins, Harden’ı 19 şutta 6 isabette tutarken, Harden yine de 23 sayı ve 11 asistle double-double yaptı.

Stephen Curry maça devam edemediStephen Curry maça devam edemedi

Buddy Hield’ın Katkısı

Warriors, ikinci çeyrekte Buddy Hield’ın katkısıyla 11-0’lık Clippers serisine yanıt verdi. Hield, hem dipten bir atışla hem de faul alarak kaydettiği dört sayılık oyunla farkı bire indirdi. Hield, ayrıca Trayce Jackson-Davis’e yaptığı alley-oop pasıyla 8-0’lık bir seri başlatarak takımını maçta tutmaya çalıştı.

Kevon Looney, benchten gelerek 10 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı. Özellikle hücum ribaundlarında etkili olan Looney, son beş dakikada da sahada kaldı.

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