Golden State Warriors hedefine 2 yıldız oyuncuyu koydu

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Golden State Warriors hedefine 2 yıldız oyuncuyu koydu

NBA ekiplerinden Golden State Warrios, takas dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Warriors’un gündeminde 2 oyuncu olduğu öğrenildi.

NBA’de son 10 yıla damgasını vuran Golden State Warriors, kadrosuna değişime hazırlanıyor. Klay Thompson ile yollarını ayıran Warriors, oyun kurucu özellikle bir skoreri kadrosuna katmak istiyor. ESPN’de çıkan haberlere göre Golden State gözüne 2 oyuncuyu kestirdi.

ESPN'den Shams Charania, Warriors'ın takas edildiği takdirde bu yıl kazanma iddiasında olan bir takım için oynamayı tercih ettiği öne sürülen Miami Heat yıldızı Jimmy Butler ile adının geçtiğini belirtti. Golden State'in ayrıca Brooklyn Nets'ten Dennis Schröder, Cameron Johnson veya Dorian Finney-Smith'i de kadrosuna katmakla ilgilendiği açıklandı.

Herhangi bir anlaşma yapma olasılığı oldukça kısıtlı olan Golden State, ilk apronda yalnızca 500 bin doların biraz üzerinde bir hareket alanına sahip.

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