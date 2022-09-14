Stephen Curry adını milyarderler listesine yazdırıyor

Amerikan Rolling Stone dergisinin haberine göre; geçen yıl Golden State Warriors'u dördüncü NBA şampiyonluğuna taşıyan Steph Curry, sponsoru Under Armor ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Öbür boyu sürecek sponsorluk anlaşmasının bedeli ise 1 milyar Dolar olacak.

Nike ile 1'er milyar Dolar'lık anlaşma yapan Michael Jordan ile LeBron James'in ardından bu skaladaki isimler arasında yer alacak Curry'nin halihazırdaki sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.

2013'te Nike'ten ayrılan Curry, mevcut anlaşmaya göre Under Armour'dan yılda 20 milyon Dolar alıyordu.

Golden State Warriors'la 4 yıl şampiyonluk yaşayan, iki kez de NBA MVP'si seçilen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, lig tarihinin en iyi şutörlerinden biri olarak tanınıyor.