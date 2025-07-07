Göle düşen oğlu için canından geçti: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bavyera’daki Garmisch-Partenkirchen yakınlarındaki Eibsee Gölü’nde meydana gelen deniz bisikleti kazası, bir aile gezisini faciaya dönüştürdü. Cumartesi günü 6 yaşındaki bir çocuk deniz bisikleti göle düştü. Çocuğun 33 yaşındaki babası hemen suya atladı ancak ikisi de gölde kayboldu.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarına su altı ekipleri, botlar ve bir polis helikopteri katıldı. Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre çalışmalar, pazar günü sabah saatlerinden itibaren yeniden yoğunlaştırıldı. Kazanın gölün oldukça açık bir noktasında meydana geldiği belirtildi.

Olay sırasında aynı bottaki 34 yaşındaki anne ve ailenin dört yaşındaki diğer çocuğu sağ kurtuldu. Her ikisi de psikolojik destek altına alındı. Ailenin Bavyera eyaletinden olduğu açıklandı. Polis, olayda üçüncü bir kişinin etkisine dair herhangi bir bulgu olmadığını bildirdi. Soruşturma devam ediyor.