Gole hasret kalan Immobile için seferberlik başladı

Beşiktaş’ın deneyimli santrforu Ciro Immobile son dönemde gole hasret kaldı. İtalyan forvet sezonun ikinci yarısında takımına gol katkısı veremedi..

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında rakip fileleri 10 kez havalandıran İtalyan golcü 6 maçtır gol atamıyor. Immobile bu süreçte Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor’la oynanan lig karşılaşmalarında golle buluşamadı, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Siyah beyazlılarda teknik heyet ve futbolcular, Ciro Immobile’nin gol atması için adeta seferber oldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in her fırsatta Immobile’ye destek ve moral verdiği aktarıldı. Takım arkadaşlarının da İtalyan oyuncunun golle buluşması için çaba harcadıkları kaydedildi.

Immobile, Beşiktaş’ın Eyüpspor’u 3-1 ve Kayserispor’u 2-0 yendiği son 2 maçta 2 asist yaparak galibiyetlerde önemli pay sahibi oldu. 35 yaşındaki futbolcu ligdeki son golünü 11 Ocak’ta Bodrum FK’yı İstanbul’da 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada atmıştı.