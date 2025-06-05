Golf Milli Takımı, Polonya'da yarışacak

Kaynak: AA
Golf Milli Takımı, Polonya'da yarışacak

2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda, Golf Milli Takımı kadınlarda Duru Taşkın, Deniz Sapmaz, Elif Demirci, Sude Bay, erkeklerde ise Ahmet Kodakoğlu, Efe Sargın, Kerem Karşı ve Muhsin Aras Biçer ile mücadele edecek.

Golf Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak 2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Polonya Golf Birliği tarafından Black Water Links Golf Sahası'nda 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenör Koray Varlı yönetiminde Türkiye'yi temsil edecek milli takımda, kadınlarda Duru Taşkın, Deniz Sapmaz, Elif Demirci, Sude Bay, erkeklerde ise Ahmet Kodakoğlu, Efe Sargın, Kerem Karşı ve Muhsin Aras Biçer yer alıyor.

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