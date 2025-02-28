Golf turnuvasında ilginç olay: Billy Horschel ile timsah karşı karşıya

Serkan Talan

Cognizant Classic Turnuvası'nda, ünlü golfçü Billy Horschel, sahaya giren bir timsahı golf sopasıyla uzaklaştırarak izleyicileri şaşırttı. Bu olay, Horschel'in soğukkanlılığı ve deneyimi sayesinde tehlikeli bir durumun ustalıkla kontrol altına alınabileceğini gösterdi.

27 Şubat Perşembe günü, Palm Beach Gardens, Florida'daki PGA National sahasında düzenlenen Cognizant Classic Turnuvası'nın ilk turunda, 38 yaşındaki Billy Horschel, altıncı deliği tamamladıktan sonra beklenmedik bir rakiple karşılaştı: bir timsah. Sahada dolaşan bu davetsiz misafir, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, Horschel sakinliğini korudu.

Associated Press'in haberine göre, Horschel bir sonraki tee noktasına ilerlerken, bir görevlinin timsahı uzaklaştırmaya çalıştığını fark etti. Görevlinin çabaları sonuçsuz kalınca, Horschel 60 derecelik wedge sopasını kullanarak timsahın yan tarafına hafifçe dokundu ve hayvanın suya geri dönmesini sağladı. Bu an, PGA Tour'un X platformunda paylaştığı bir videoyla ölümsüzleştirildi.

billy.jpg

Videoda, bir izleyicinin "Evet Billy! Bu bir timsahın diğerini uzaklaştırması." şeklindeki esprili yorumu duyuluyor. Bu yorum, Horschel'in Florida Üniversitesi mezunu olmasına ve üniversitenin maskotunun da bir timsah olmasına atıfta bulunuyor. Olayın ardından Horschel, turnuvanın ilk gününü 5-under 66 skoruyla tamamladı ve performansından etkilenmediğini gösterdi.

Olay sonrası gazetecilere konuşan Horschel, timsahlardan neden korkmadığını şu sözlerle açıkladı:

Bakın, çoğu insana söylediğim gibi, onlar sizden daha çok korkarlar. Genellikle sadece çiftleşme döneminde veya yuvalarının yakınındayken agresif olurlar. Çoğu zaman, sorun çıkarmazlar.

billy-horschel-72-02272025-30797f8a205c44568729c39cf57ab143.jpg

Florida doğumlu olan Horschel, çocukluğundan beri timsahlarla iç içe olduğunu ve babasının timsahların kuyruklarını tutarak onları suya geri yönlendirdiğini belirtti. Kendisinin de benzer şekilde, sopasıyla timsahları yönlendirdiğini ve bunun büyük bir mesele olmadığını ifade etti.

Turnuvanın ilk gününde, Jake Knapp tarihi bir başarıya imza atarak 59 vuruşla turu tamamladı ve PGA Tour tarihinde 60'ın altında skor yapan 14. oyuncu oldu. Knapp'in bu etkileyici performansı, turnuvaya damgasını vurdu. Ayrıca, Daniel Berger 63, Russell Henley ve Sami Valimaki 63, Rickie Fowler 64 ve Jordan Spieth 65 vuruşla günü tamamladılar. Günün ortalama skoru 68.62 olarak kaydedildi ve bu, turnuvanın düzenlendiği mekandaki en düşük ortalama skor olarak tarihe geçti.

08e51e8a3832b48c8d07b36f584f986f.jpeg

Son Haberler
Hayırsever kadın terk edilmiş köpeği hayata döndürdü
Hayırsever kadın terk edilmiş köpeği hayata döndürdü
Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki
Okan Buruk'tan hakem Muhammet Ali Metoğlu'na tepki
Ramazan öncesi işletmelere sıkı denetim
Ramazan öncesi işletmelere sıkı denetim
Golf turnuvasında ilginç olay: Billy Horschel ile timsah karşı karşıya
Golf turnuvasında ilginç olay: Billy Horschel ile timsah karşı karşıya
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu