Golf turnuvasında ilginç olay: Billy Horschel ile timsah karşı karşıya

27 Şubat Perşembe günü, Palm Beach Gardens, Florida'daki PGA National sahasında düzenlenen Cognizant Classic Turnuvası'nın ilk turunda, 38 yaşındaki Billy Horschel, altıncı deliği tamamladıktan sonra beklenmedik bir rakiple karşılaştı: bir timsah. Sahada dolaşan bu davetsiz misafir, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, Horschel sakinliğini korudu.

Associated Press'in haberine göre, Horschel bir sonraki tee noktasına ilerlerken, bir görevlinin timsahı uzaklaştırmaya çalıştığını fark etti. Görevlinin çabaları sonuçsuz kalınca, Horschel 60 derecelik wedge sopasını kullanarak timsahın yan tarafına hafifçe dokundu ve hayvanın suya geri dönmesini sağladı. Bu an, PGA Tour'un X platformunda paylaştığı bir videoyla ölümsüzleştirildi.

Videoda, bir izleyicinin "Evet Billy! Bu bir timsahın diğerini uzaklaştırması." şeklindeki esprili yorumu duyuluyor. Bu yorum, Horschel'in Florida Üniversitesi mezunu olmasına ve üniversitenin maskotunun da bir timsah olmasına atıfta bulunuyor. Olayın ardından Horschel, turnuvanın ilk gününü 5-under 66 skoruyla tamamladı ve performansından etkilenmediğini gösterdi.

Olay sonrası gazetecilere konuşan Horschel, timsahlardan neden korkmadığını şu sözlerle açıkladı:

Bakın, çoğu insana söylediğim gibi, onlar sizden daha çok korkarlar. Genellikle sadece çiftleşme döneminde veya yuvalarının yakınındayken agresif olurlar. Çoğu zaman, sorun çıkarmazlar.

Florida doğumlu olan Horschel, çocukluğundan beri timsahlarla iç içe olduğunu ve babasının timsahların kuyruklarını tutarak onları suya geri yönlendirdiğini belirtti. Kendisinin de benzer şekilde, sopasıyla timsahları yönlendirdiğini ve bunun büyük bir mesele olmadığını ifade etti.

Turnuvanın ilk gününde, Jake Knapp tarihi bir başarıya imza atarak 59 vuruşla turu tamamladı ve PGA Tour tarihinde 60'ın altında skor yapan 14. oyuncu oldu. Knapp'in bu etkileyici performansı, turnuvaya damgasını vurdu. Ayrıca, Daniel Berger 63, Russell Henley ve Sami Valimaki 63, Rickie Fowler 64 ve Jordan Spieth 65 vuruşla günü tamamladılar. Günün ortalama skoru 68.62 olarak kaydedildi ve bu, turnuvanın düzenlendiği mekandaki en düşük ortalama skor olarak tarihe geçti.