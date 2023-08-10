Gölgede yanmak doğru mu

Güneş ışınlarının zararlı etkilerine dikkat çeken Dr. Aslan, cilt yanığı, erken cilt yaşlanması, cilt kanseri ve katarakt gelişimine yol açabilen güneşin zararlı etkilerinden korunmanın yolları hakkında şunları söyledi:



“ Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının. Mümkün olduğunca gölgede durmaya çalışın. Gölgede bulunsanız dahi kumlardan ve denizden yansıyan ışınlar nedeniyle güneş yanığının oluşabileceğini unutmayın.



Bol kesimli, ince dokumalı, uzun kollu tişört ve pantolon giyin. Ensenizi de kapatacak genişlikte kenarları olan şapkalar kullanın. Ultraviyole ışınlarının % 99-100’ünü engelleyebilen gözlükler takın.



UV A ve UV B ışınlarına karşı etkili geniş spektrumlu güneş kremi kullanın. En az 30 güneş koruma faktörü içeren ürünleri tercih edin. Açık tenli olanlar daha yüksek koruma faktörlü ürünleri tercih edebilirler. Güneş kremini güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürün ve her 2-3 saatte bir tekrarlayın. Kreminizi terleme, yüzme, yıkanma ve kurulanma sonrasında yenileyin. Güneş kremleri zaman içinde bozulabilirler, sıcakta saklanmaları bu süreci hızlandırabilir. Kreminizi belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanma tarihi belirtilmeyen ürünlerde, kullanım süresi olarak 3 yılı aşmayın.



6 aydan küçük çocuklarda güneş kremlerinin güvenilirliği test edilmemiştir. Bu nedenle 6 aydan küçük bebekler mümkün olduğunca güneşe çıkarılmamalı, üzerlerine güneşten koruyucu giysiler giydirilmelidir. Güneş kremleri ancak az miktarda ve küçük vücut alanlarına (el sırtı ve yanaklar gibi) uygulanabilir."

GÜNEŞ YANIKLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Güneş yanığı, uzun süre korunmasız olarak güneşe maruz kalma sonucu ciltte kızarıklık ve ağrı oluşması ile karakterize durumdur.

Güneşe maruz kaldıktan 3-5 saat sonra gelişir, 12-24 saat içinde şiddetlenir ve 72 saatte geriler. Güneş yanığı geliştiğinde yakınmalar gerileyene kadar güneşe çıkılmamalıdır. Hafif yanıklarda, yanık bölgesini rahatlatmak için bu bölgeye soğuk kompres, nemlendiricili ya da aloe veralı losyon uygulanabilir. Ağrı kesici şuruplar kullanılabilir. Cillte su toplaması gibi ağır yanık bulguları olduğunda ise doktora başvurmanız yararlı olacaktır.”