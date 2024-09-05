Gölgeler Apartmanı davasında karar. Depremde 21 kişiye mezar olmuştu

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati Gölgeler ve mimar İhsan Çeven Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katılırken, avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Necati Gölgeler, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, apartmanda herhangi bir tamirat yapmadığını öne sürdü. Mimar İhsan Çeven ise, projeyi teknik onaylı olarak gerçekleştirdiğini belirterek suçlamaları reddetti.

MÜTEAHHİTE 19 YIL, MİMARA 16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Gölgeler'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 19 yıl 6 ay, Çeven'i ise aynı suçtan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Heyet, bilirkişi raporunda sorumlulukları belirtilen diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan Gölgeler Apartmanı'na ilişkin olarak Gölgeler ve Çeven hakkında dava açılmıştı.