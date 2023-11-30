GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/310 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Konak Mahallesi Çaybaşı Mevki 145 ada 43 parsel sayılı yol vasfında, yüzölçümü 2.759,97 m² olan taşınmazda 2.759,97 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yılmaz Gülpınar aleyhine 2.759,97 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/310 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023