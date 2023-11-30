GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
T.C.
GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/310 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Konak Mahallesi Çaybaşı Mevki 145 ada 43 parsel sayılı yol vasfında, yüzölçümü 2.759,97 m² olan taşınmazda 2.759,97 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yılmaz Gülpınar aleyhine 2.759,97 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/310 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01940842