Gölhisar’da otomobil şarampole devrildi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gölhisar’da otomobil şarampole devrildi!

Burdur’un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.30 civarında Gölhisar’ın Kozpınar Yaylası’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin C.’nin (69) kullandığı 15 HF 065 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Kazada sürücü Hüseyin C. ve araçta yolcu olan Durmuş Ali C. (94) hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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