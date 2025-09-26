Gölköy Barajı alarm veriyor

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi kritik eşiğe geriledi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 19’a düşerken, kentte yalnızca 3 aylık içme suyu kaldığı belirtildi.
Kış ve ilkbahar aylarında yoğun yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj, yaz aylarında mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve tarım arazilerinin sulanması nedeniyle hızla boşaldı.
Gölün çekilen sularında küçük adacıklar oluşurken, manzara endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Yağışlı havanın barajı doldurmaya başlayacağı tahmin ediliyor.