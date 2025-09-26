Gölköy Barajı alarm veriyor

Kaynak: İHA

Bolu’nun içme suyu alarm veriyor! Gölköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’a düştü, kentte sadece 3 aylık su kaldı.

Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde su seviyesi kritik eşiğe geriledi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 19’a düşerken, kentte yalnızca 3 aylık içme suyu kaldığı belirtildi.

aw546416-01.jpg

Kış ve ilkbahar aylarında yoğun yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj, yaz aylarında mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve tarım arazilerinin sulanması nedeniyle hızla boşaldı.

aw546416-02.jpg

Gölün çekilen sularında küçük adacıklar oluşurken, manzara endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Yağışlı havanın barajı doldurmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

aw546416-04.jpg

Son Haberler
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi
CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama
CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Gölköy Barajı alarm veriyor
Gölköy Barajı alarm veriyor
Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu
Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu