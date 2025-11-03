YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Gölköy İlçesine bağlı Ahmetli Mahallesinde Yaşayan Bünyamin Çalışkan tarafından bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbaba Gölköy jandarma personeli tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavisi yapılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Akbabaların ekolojik dengede önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Bünyamin Çalışkan, “Akbabalar doğadaki leşleri yiyerek beslenir. Böylece muhtemel salgın hastalıkların yayılmasını önlerler. Son zamanlarda akbabaların sayısında büyük bir azalma var. Bu yüzden akbabalar koruma altındadır. Bizler de bu türü tekrar doğaya kazandırmak için gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.