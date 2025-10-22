YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’nun Gölköy ilçesinde sağlık hizmetlerine bir yenisi eklendi. Gölköy Devlet Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisini resmen aldı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yeni hizmetin bölge halkının taleplerine hızlı ve yerinde çözüm üretmek amacıyla planlandığı belirtilerek, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa süre içinde faaliyete geçileceği ifade edildi.

Resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlgili hizmetin alt yapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Başvuru tarihleri ve süreçlerle ilgili detaylı bilgilendirme, hastanemizin sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.”

BAŞKAN FİKRİ ULUDAĞ: “İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İlçemiz Devlet Hastanesine Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu düzenleme yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sn. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyor, bu önemli hizmetin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Uludağ, bu adımın Gölköy halkı için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, vatandaşların artık rapor işlemleri için başka illere gitmek zorunda kalmayacağını vurguladı.