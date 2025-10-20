YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu’nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nden Coşkun Akkuş, (51/yaşında Malatya’da çalıştığı sırada yüksek gerilim hattında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gölköy’e iki acı birden. Ordu'nun Gölköy ilçesi, peş peşe gelen iki ayrı vefat haberiyle yasa büründü. İlçeden Coşkun Akkuş ve Yemlihan Topal'ın genç yaşta hayatlarını kaybetmeleri büyük üzüntüye neden oldu.

İŞ KAZASI CAN ALDI: COŞKUN AKKUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Gölköy'ün Kale Mahallesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Akkuş, Malatya'da çalıştığı sırada meydana gelen elim bir iş kazasında yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattında görevli olan Akkuş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Coşkun Akkuş'un zamansız ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

TRAFİK KAZASI SONUCU GENÇ YAŞAM SÖNDÜ: YEMLİHAN TOPAL VEFAT ETTİ

İlçeyi sarsan bir diğer acı haber ise trafik kazasından geldi. Gölköy'ün Ahmetli Mahallesi sakinlerinden Güngör Topal'ın oğlu Yemlihan Topal,(27) yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazanın detayları hakkında net bilgi olmamakla birlikte, genç yaşta vefat eden Yemlihan Topal'ın acı haberi, Topal ailesi ve tüm Gölköy halkını derin bir kedere sevk etti.

İlçede büyük üzüntüye neden olan bu iki vefat haberi sonrası, Akkuş ve Topal ailelerine taziye ziyaretleri başladı. Gölköy İlçe halkı, genç yaşta hayatlarını kaybeden Coşkun Akkuş ve Yemlihan Topal'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.