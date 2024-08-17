Gölköy’de İnşaat Çöktü. 2 Yaralı

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'nun Gölköy' ilçesinde yeni yapılan otogar inşaatında bugün 18 30 da meydana gelen göçükte, büyük panik yaşandı. Beton dökümü sırasında çöken inşaatta, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da bulunuyordu.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, büyük bir mücadeleyle enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

İlk belirlemelere göre, enkaz altında kalan işçilerden biri itfaiye ekipleri tarafından beton yığınlarının arasından çıkarıldı. Olayda iki işçi daha yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.