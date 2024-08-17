Gölköy’de İnşaat Çöktü. 2 Yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Gölköy’de İnşaat Çöktü. 2 Yaralı

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ’ın da katıldığı beton dökümü sırasında, yeni yapılan otogar inşaatı çöktü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'nun Gölköy' ilçesinde yeni yapılan otogar inşaatında bugün 18 30 da meydana gelen göçükte, büyük panik yaşandı. Beton dökümü sırasında çöken inşaatta, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da bulunuyordu.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, büyük bir mücadeleyle enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı.
İlk belirlemelere göre, enkaz altında kalan işçilerden biri itfaiye ekipleri tarafından beton yığınlarının arasından çıkarıldı. Olayda iki işçi daha yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

whatsapp-image-2024-08-17-at-18-36-53.jpeg

whatsapp-image-2024-08-17-at-18-36-51.jpeg

whatsapp-image-2024-08-17-at-18-36-52-1.jpeg

whatsapp-image-2024-08-17-at-18-36-52-2.jpeg

whatsapp-image-2024-08-17-at-18-36-52-3.jpeg

whatsapp-image-2024-08-17-at-18-36-52.jpeg

Son Haberler
Joseph Goebbels. Nazilerin profesyonel yalancısı Keşfet
Joseph Goebbels. Nazilerin profesyonel yalancısı
Sivas'tan Kayseri baskını. Anadolu derbisinde nefesleri kesen son Spor
Sivas'tan Kayseri baskını. Anadolu derbisinde nefesleri kesen son
Milli takım namağlup Avrupa şampiyonu Spor
Milli takım namağlup Avrupa şampiyonu
Yılmaz Özdil fotoğraf paylaştı: Çeşme Ildır an itibarıyla bir saattir yanıyor ne uçak ne helikopter Gündem
Yılmaz Özdil fotoğraf paylaştı: Çeşme Ildır an itibarıyla bir saattir yanıyor ne uçak ne helikopter
Bülent Uygun'a en kötü gününde sürpriz hediye Spor
Bülent Uygun'a en kötü gününde sürpriz hediye
Yıldız futbolcuya sahada cinsel taciz. Milyonlar izledi Spor
Yıldız futbolcuya sahada cinsel taciz. Milyonlar izledi
Torino Sosa'yı kiraladı Spor
Torino Sosa'yı kiraladı