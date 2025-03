Gölköy'de musluktan çamur aktı

Ali Yazan / Ordu

Ordu’nun Gölköy ilçesinde, köylerde yaşayan vatandaşlar musluklardan akan çamurlu su nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor.

08 Mart 2025 tarihinde bir vatandaş tarafından fotoğrafı çeken vatandaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) yetkililerine seslenerek, "Bu suyu içiyoruz, yemeğimize katıyoruz, çocuklarımıza kullanıyoruz. Her hafta bu şekilde. Bırakılan suyun ne olduğu belli değil. Bu suya fatura ödüyoruz!" ifadelerini kullandı.

OSKİ'YE TEPKİ BÜYÜYOR

Vatandaşlar, her geçen hafta çamurlu suyun akmasını sabırla izlemek yerine, yetkililerden somut bir çözüm beklediklerini ifade ediyor. Videoyu ve fotoğrafı çeken kişi, “Bu durumu her hafta yaşıyoruz, suyun ne olduğunu kimse bilmiyor. Ancak faturayı ödüyoruz. Bu sorun bir an önce çözülmeli” diyerek tepkisini dile getirdi.