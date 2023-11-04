Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinden müthiş fotoğraflar...

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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştı.

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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 2

Mücadele, 3-2'lik Trabzonspor üstünlüğü ile noktalandı.

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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 3

Trabzonspor'un gollerini 10'da Onuachu, 46'da Berat Özdemir ve 47'de Nicolas Pepe attı. Fenerbahçe'nin golleri ise 61' ve 90. dakikalarda penaltıdan Tadic'le geldi.

İsmail Yüksek 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 4

İşte derbiden müthiş fotoğraflar;

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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 5
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 6
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 7
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 8
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 9
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 10
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 11
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 12
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 13
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 14
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 15
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 16
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 17
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 18
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 19
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 20
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 21
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 22
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 23
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 24
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 25
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 26
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 27
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 28
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 29
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 30
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 31
32/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 32
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 33
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 34
35/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 35
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 36
37/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 37
38/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 38
39/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 39
40/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 40
41/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 41
42/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 42
43/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 43
44/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 44
45/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 45
46/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 46
47/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 47
48/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 48
49/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 49
50/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 50
51/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 51
52/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 52
53/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 53
54/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 54
55/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 55
56/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 56
57/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 57
58/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 58
59/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 59
60/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 60
61/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 61
62/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 62
63/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 63
64/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 64
65/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 65
66/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 66
67/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 67
68/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 68
69/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 69
70/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 70
71/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 71
72/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 72
73/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 73
74/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 74
75/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 75
76/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 76
77/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 77
78/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 78
79/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 79
80/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 80
81/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 81
82/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 82
83/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 83
84/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 84
85/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 85
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 86
87/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 87
88/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 88
89/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 89
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 90
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 91
92/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 92
93/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 93
94/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 94
95/114
Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 95
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 96
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 97
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 98
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 99
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 100
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 101
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 102
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 103
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 104
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 105
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 106
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 107
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 108
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 109
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 110
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 111
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 112
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 113
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Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar 114
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