Goller penaltılar kartlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçından hiç bir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar

Trabzonspor'un gollerini 10'da Onuachu, 46'da Berat Özdemir ve 47'de Nicolas Pepe attı. Fenerbahçe'nin golleri ise 61' ve 90. dakikalarda penaltıdan Tadic'le geldi.

İsmail Yüksek 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.