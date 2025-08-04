GÖLPARKFEST festivalindeki iddialar ile ilgili CHP grubu önerge verdi!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında İl Genel Meclisi toplantı salonunda başladı. Toplantının başında CHP grubu adına grup sözcüsü İsmail Hakkı Elmas, geçtiğimiz ay Serdar Yavuz tarafından dile getirilen Gölparkfest ile ilgili iddiaları yazılı önerge olarak Meclis Başkanlığına sundu.

İl Özel İdaresi tarafından ayrı ayrı yazılı olarak cevaplanması talep edilen 8 adet sorunun bulunduğu önerge AK Parti Söğüt İl Genel Meclis Üyesi Kamil Poyraz’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile gündeme alındı.

Soru önergesi gündeme alınmadan önce Katip Üye Murat Hızlı tarafından okundu. CHP grubundan İsmail Hakkı Elmas ve Serdar Yavuz imzası ile verilen önerge şu sorulardan oluşuyor;

“5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 18. Maddesi gereğince 13 -15 haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen GÖLFEST programı ile ilgili aşağıdaki sorulan her soru için ayı ayrı karşılık gelecek şekilde yazılı alarak cevaplandırılmasını talep ediyoruz.

SORU-1 Mülkiyet ve sorumluluğu İl Özel idaresine ait olan Gölparkta yapılan gölfest program ile ilgili herhangi bir organizasyon firması veya herhangi bir dernekle anlaşma veya sözleşme yapılmış mıdır?

SORU-2 Gölfest programına katılan ve orada gelir amaçlı satış yapan reyonlardan ve esnaflardan para alindi mı? Alındı ise bu paraları kim aldı? Alınan ücretler hangi makbuz veya evrak ile tahsil edildi.

SORU-3 Gölfest organizasyonunda para andığıma dair çok ciddi iddialar kamuoyunda konuşuluyor. Bu konuda İl Özel İdaresinin yetkilileri herhangi bir araştırma yaptı mı?

SORU-4 Gölfest programının tanıtımı için ilan ve görseller hazırlandı, duyurular yapıldı. Bu konuda İl Özel İdaresinin ve bazı kurumların logolan yer aldı. Bu konuda ödeme vapıldı mı? Yapıldı ise ödeme miktarı nedir? Nereden ödenmiştir?

SORU-5 Gölfest programında, reklam görsellerinde yer alan sanatçıların tamamı gelip program yaptı mı ve ücretleri nereden ödendi?

SORU-6 Gölpark İl Özel İdaresine ait olduğundan bu programa katılan esnaflara yer tahsisleri kimler tarafından, hangi kriterler ile yapıldı? Yer tahsis bedelleri kimler tarafından alındı?

SORU-7 Gölfest programı ile ilgili İdarenize veya resmi kurumlara herhangi bir şikayette bulunuldu mu? Adli makamlarda bu konuda açılan bir dava var mıdır?

SORU-8 Karavanların olduğu bölgede ve yanında yer alan alanlarda çadır kuran vatandaşlardan günlük ücret alındığı, bu konuda makbuz kesildiği iddia ediliyor. Bu konuda İl Özel İdaresinin bilgisi var mıdır? Araştırma yapılmış mıdır?“

Soru önergesi ile ilgili İl Özel İdaresi tarafından hazırlık yapılarak Meclis Üyelerine yine yazılı olarak cevap verilecek.